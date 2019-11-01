У следовавшего в Петербург Superjet отказал двигатель

Лайнер принадлежит авиакомпании «Ямал». По данным портала Flightradar, Superjet должен был пролететь две тысячи километров. На выработку топлива перед приземлением воздушного судна уйдет порядка четырех часов.





По словам члена Комиссии при президенте РФ по развитию авиации, заслуженного пилота России Юрия Сытника, аварийный сброс топлива у данного типа лайнера не предусмотрен.





По предварительной информации, на борту находится 80 человек и шесть членов экипажа.





Самолету всего два года. «Ямал» — единственная авиакомпания, которая эксплуатировала лайнер.