Пожар в центре Москвы: жильцы дома с обрушившимся лифтом оказались в огненной ловушке

Загорелась квартира на втором этаже жилого дома на Большой Сухаревской улице в центре Москвы. По словам очевидцев, огонь стремительно распространился вверх, и произошло частичное обрушение лифта. Как сообщает ТАСС, на восьмом этаже здания заблокированные огнем люди просят о помощи.
При пожаре пострадали как минимум пять человек. По предварительной информации, пожарные спасли 23 человека.
Пожару присвоен повышенный третий номер сложности из пяти возможных. К месту ЧП направлены дополнительные силы пожарных и спасателей, а также около 10 машин скорой помощи и наряды ГИБДД для регулировки движения. Причины пожара выясняются.