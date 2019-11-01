Пожар в центре Москвы: жильцы дома с обрушившимся лифтом оказались в огненной ловушке

Загорелась квартира на втором этаже жилого дома на Большой Сухаревской улице в центре Москвы. По словам очевидцев, огонь стремительно распространился вверх, и произошло частичное обрушение лифта. Как сообщает ТАСС, на восьмом этаже здания заблокированные огнем люди просят о помощи.