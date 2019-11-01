Песков назвал «неудачным» требование Украины о репарациях за Донбасс

Глава пресс-службы президента России Дмитрий Песков назвал «неудачным» требование министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия о выплате репараций со стороны Москвы для восстановления Донбасса. Пресс-секретарь главы государства напомнил, что Россия не является участником этого конфликта.





«Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс. И, конечно же, Россия — страна, которая не является участником этого конфликта, это внутриукраинский конфликт», — цитирует «Интерфакс» Пескова.





Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что Россия, как и другие государства, сейчас проводит работу над урегулированием ситуации на востоке Украины. Что касается вопроса, будет ли РФ принимать участие в восстановлении Донбасса, то это, по словам Пескова, будет зависеть от сроков завершения конфликта в регионе.





«Это зависит от того, что будет происходить. Как будет урегулирование, когда», — добавил он.





Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что после завершения вооруженного конфликта в Донбассе Москва будет обязана выплатить Киеву «репарации» на восстановление региона. По его словам, украинцы не должны платить за восстановление неподконтрольной государству территории.





1 октября Украина на очередном заседании контактной группы в Минске утвердила «формулу Штайнмайера», направленную на урегулирование ситуации на востоке страны. Подпись под документом, который ранее согласовали советники глав «нормандской четверки», поставил представляющий Киев экс-президент Украины Леонид Кучма. Также «формулу Штайнмайера» подписали представители ЛНР и ДНР, России и ОБСЕ.





﻿Украина ввела войска в Донбасс в 2014 году после госпереворота в Киеве — свержения президента Виктора Януковича. На востоке Украины образовались Донецкая народная республика [ДНР] и Луганская народная республика [ЛНР], жители которых не приняли политику новых киевских властей. Украина с 2014 года обвиняет Россию в агрессии, та же категорически эти обвинения отрицает, называя их беспочвенными.