Полковник ФСБ Черкалин согласился вернуть в казну более шести миллиардов рублей и драгоценности

Бывший начальник управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин, обвиняемый во взяточничестве и мошенничестве, частично признал исковые требования. Полковник согласился вернуть в государственную казну 72,75 миллиона долларов, восемь с половиной миллионов евро, четыре тысячи фунтов и 810 миллионов рублей. Об этом заявил адвокат обвиняемого Владимир Михайлов.





По словам представителя защиты Черкалина, все эти деньги (согласно текущему курсу валют, более шести миллиардов рублей) он готов вернуть, поскольку получил их «из не предусмотренных законом источников».





Также обвиняемый согласился с изъятием в доход государства автомобиля Porsche Cayenne, наручных часов и запонок.





«Остальные требования ответчик не признает», — цитирует РИА Новости Михайлова.





По данным агентства, всего прокуратура требует изъять у Черкалина и его родных около шести с половиной миллиардов рублей, поскольку полковник не может объяснить происхождение этих денег.





Кирилл Черкалин был задержан 25 апреля 2019 года по подозрению в получении взяток в особо крупных размерах. Вместе с ним под стражу также заключили экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Андрея Васильева, ранее уволенных с военной службы «по компрометирующим обстоятельствам».





В ходе обысков по делу Черкалина в трех квартирах оперативники нашли 12 миллиардов рублей в нескольких валютах, коллекции часов и драгоценности. Правоохранители подозревают, что полковник мог оказывать покровительство по меньшей мере трем банкам, в частности, «Югре» и «Трасту».





СКР считает Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей и получению взятки в 850 тысяч долларов. СМИ писали, что полковник получал незаконное вознаграждение прямо на рабочем месте и в кафе на Лубянской площади.





По версии следствия, экс-начальник управления «К» ФСБ занимался незаконной деятельностью в период с 2013-го по 2015 год.