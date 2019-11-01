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Обезглавленное тело на водительском месте нашли в автомобиле под Воронежем
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Обезглавленное тело на водительском месте нашли в автомобиле под Воронежем

Тело мужчины 1966 года рождения было пристегнуто ремнем безопасности, СКР проводит доследственную проверку

Региональное отделение Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области проводит доследственную проверку по факту смерти из-за обнаруженного в лесу обезглавленного тела мужчины. Погибший находился за рулем автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности, его голову нашли рядом с машиной.


«По факту смерти мужчины 1966 года рождения проводится доследственная проверка. Наши сотрудники провели осмотр места ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены люди, обнаружившие тело. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», сообщила Daily Storm представитель СКР по Воронежской области.




Обезглавленное тело, как сообщает «Комсомольская правда», 31 октября обнаружили в машине в лесополосе на территории Железнодорожного района города Воронежа (недалеко от улицы Куйбышева) прохожие. Они сразу вызвали полицию. Голова погибшего лежала примерно в 50 метрах от машины. На пути движения автомобиля были сломаны несколько деревьев.


Вскоре к расследованию подключились сотрудники СК. Позже личность мужчины была установлена.


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