Обезглавленное тело на водительском месте нашли в автомобиле под Воронежем

Региональное отделение Следственного комитета России (СКР) по Воронежской области проводит доследственную проверку по факту смерти из-за обнаруженного в лесу обезглавленного тела мужчины. Погибший находился за рулем автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности, его голову нашли рядом с машиной.





«По факту смерти мужчины 1966 года рождения проводится доследственная проверка. Наши сотрудники провели осмотр места ЧП. Назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены люди, обнаружившие тело. Выполняется весь комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — сообщила Daily Storm представитель СКР по Воронежской области.