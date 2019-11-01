Верховный суд ликвидировал движение Пономарева «За права человека»

Верховный суд России ликвидировал движение Льва Пономарева «За права человека». Таким образом, суд удовлетворил иск Минюста, настаивавшего, что оно неоднократно нарушало закон и привлекалось к административной ответственности, сообщает РИА Новости. В РФ «За права человека» признано иностранным агентом.





В числе нарушений, которые допустила правозащитная организация Пономарева, в Минюсте также назвали указание неточного юридического адреса, включение в движение «коллективных членов», несмотря на отмену такого юридического понятия.





Сам Пономарев в суде заявлял, что планирует устранить «формальные нарушения, установленные Минюстом», 30 ноября на очередном съезде своей организации.





При этом правозащитник ранее утверждал, что поводом для иска от Минюста стало нарушение движением требования закона об иноагентах (в частности, потому что не был указан факт нахождения в реестре в соцсетях) и несоответствие его устава Гражданскому кодексу.





15 октября на сайте организации «За права человека» было опубликовано требование Минюста к Верховному суду о ее ликвидации. После этого Пономарев назвал претензии чиновников «политическим заказом». Также он отметил, что даже не рассматривает вариант переезда центрального офиса движения за рубеж.





В феврале 2019 года три организации, которые возглавляет Пономарев, — «За права человека», «В защиту прав заключенных» и «Горячая линия» — Минюст включил в реестр некоммерческих, выполняющих функции иноагента. Они не согласились с этим статусом и были оштрафованы по 300 тысяч за отказ записываться в данный реестр.





Движение «За права человека» было создано 20 ноября 1997 года. У него есть отделения более чем в 40 регионах страны. Это одна из крупнейших неправительственных организаций в стране, занимающаяся защитой прав населения.