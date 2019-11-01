Цемах заявил, что ему обещали «домик в Голландии» за информацию о малайзийском Boeing

Фигурант международного расследования крушения малайзийского Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году Владимир Цемах заявил, что представители Австралии и Нидерландов из следственной группы предлагали ему «домик в Голландии» за сведения о самолете. Об этом бывший командир одного из подразделений ПВО самопровозглашенной ДНР рассказал в интервью РИА Новости.





«[Представители австралийской полиции и полиции Нидерландов] предлагали программу защиты свидетеля, предлагали гражданство, домик в Голландии почему-то. Почему не в Австралии? Вот это меня удивило, я торговаться не стал», — рассказал Цемах. Он добавил, что представитель Австралии Сергей и участник международной следственной группы от Нидерландов Ара Хатарян хорошо владеют русским языком и «видно было, что они воспитывались в наших, славянских семьях».





Цемах также заявил в интервью, что о сбитом Boeing ему известно то же, «что и населению было известно». «Я узнал или вечером, или на следующий день утром, что произошло», — вспоминает он.





Владимир Цемах летом 2014 года отвечал за противовоздушную оборону ДНР у населенного пункта Снежное. Именно в этом районе 17 июля 2014 года был сбит пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний» с 283 пассажирами и 15 членами экипажа на борту. Все находившиеся в лайнере погибли.





В сентябре 2019 года депутат Европарламента Кати Пири в интервью Deutsche Welle заявила, что международная следственная группа рассматривает Цемаха в качестве подозреваемого по делу о MH17. Ранее, в июне 2019 года, он был задержан СБУ. Спустя три месяца Владимира Цемаха передали в Россию в рамках двустороннего обмена удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».