Силуанов подтвердил введение налога для самозанятых по всей России с июля 2020 года

Налоговый режим для самозанятых появится во всех регионах России с 1 июля 2020 года, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов. По его словам, при распространении нового налогового режима будет учтен опыт, полученный в 2019 году в ходе эксперимента в четырех субъектах РФ.





«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в четырех пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — приводит слова Силуанова Минфин РФ.





По данным ведомства, статус самозанятых на территории тестовых регионов (Москва, Московская и Калужская область и Татарстан) получили более 250 тысяч россиян. Минфин рассчитывает, что за 2020 год их число достигнет 800 тысяч, а к 2024 году в России, по подсчетам министерства, будет зарегистрировано порядка 2,4 миллиона самозанятых граждан.





Предполагается, что с начала 2020 года эксперимент распространится еще на 19 регионов: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Воронежскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский край, Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Югру и Башкирию. В июле 2020-го режим должен начать работу во всех субъектах РФ.





Налог на самозанятых был введен в тестовом режиме с начала 2019 года в четырех российских регионах: Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Самозанятые платят 4% налога с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц. Федеральная налоговая служба (ФНС) также в начале года разместила на платформах Google Play и App Store свое новое приложение «Мой налог», которое позволяет самозанятым пройти регистрацию в упрощенном варианте.