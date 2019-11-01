Ведущий Светлаков: Мне предлагали деньги за участие в споре о храме в Екатеринбурге

Юморист и телеведущий Сергей Светлаков заявил, что во время протестов против строительства нового православного храма в Екатеринбурге ему предлагали деньги за поддержку одной из сторон конфликта. Он утверждает, что отказался поддерживать какую-либо из сторон. Кто именно ему предлагал вознаграждение, артист не сказал.





«Мне звонили, предлагали деньги за одну из сторон, чтобы полететь в Екатеринбург. Я сказал, что это невозможно», — заявил Сергей Светлаков в интервью РБК.





«Я не любитель быстро реагировать в соцсетях. У меня позиция всегда есть, однако когда мне звонят, спрашивают: «Ты за храм или за сквер?», я не могу ответить», — добавил он.





В марте строительство храма Святой Екатерины поддержал партнер Светлакова по юмористическим передачам Михаил Галустян — он участвовал в молебне о возведении храма, писал портал URA.RU. Вместе с Галустяном в молебне приняли участие актеры Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков, Егор Пазенко.





Храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере в центре Екатеринбурга, но местные жители выступили против этой идеи. С 13 по 16 мая в сквере проходили массовые акции протеста, нескольких участников задержали.





16 мая президент России Владимир Путин заявил, что в Екатеринбурге должны провести опрос среди местных жителей по поводу необходимости возведения новой православной церкви. Затем ВЦИОМ провел голосование. Только 10% респондентов поддержали проект строительства храма в сквере, 74% назвали идею неудачной. После этого было решено организовать еще один опрос, который определил бы оптимальное место для сооружения собора. В результате опроса о месте строительства храма победил участок на месте бывшего Уральского приборостроительного завода с 57,66% голосов.