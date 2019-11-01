Часть, где Шамсутдинов расстрелял солдат, могут расформировать через месяц

Забайкальская воинская часть (ВЧ), где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев, может быть расформирована в ближайшее время. Об этом рассказала глава Комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун. По ее словам, после ЧП в части семь призывников из Югры попали в госпиталь с нервным срывом. В комитете организовали сбор средств, чтобы выехать в эту ВЧ.





«Мне подсказали, что часть хотят расформировать. Все [процесс расформирования] еще идет в рабочей стадии. Может, через месяц. Это дело быстро не делается, — сказала Daily Storm Браун. — Из нашего округа [ХМАО] там [в забайкальской части] служат 26 человек, у семи из них нервный срыв. Мне мамы их звонили, рассказали».





Глава комитета сообщила, что намерена лично посетить забайкальскую ВЧ и добиваться, чтобы «ребят из Югры [при расформировке части] не раскидывали, а как они были вместе, так вместе и уходили [после службы домой]».





Браун также заявила, что организован сбор средств на поездку представителей регионального Комитета в Забайкалье: «Мы выставили банковский счет. Может, помогут организации, частники. Обратились также за помощью к губернатору и в окружную Думу. Как только деньги соберем — сразу выедем. Хотим помочь нашим пацанам, которых любим и не дадим в обиду».





При этом в Минобороны опровергли сообщение Комитета солдатских матерей ХМАО о попадании югорских солдат в госпиталь с нервным срывом.





«Информация о якобы заболевании семи и более военнослужащих в Забайкальском крае от «нервного срыва», распространенная отдельными интернет-СМИ, является вымыслом. Заболеваемость в воинской части ниже средних многолетних показателей. Воинское подразделение несет службу в штатном режиме», — приводит РИА Новости заявление Минобороны.





Трагедия в забайкальской воинской части случилась 25 октября, когда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых сослуживцев. Два офицера и шесть солдат скончались, еще двое были госпитализированы. СКР возбудил в отношении военнослужащего дело по статье «Убийство двух или более лиц».





В Минобороны сообщили, что у Шамсутдинова произошел нервный срыв, спровоцированный «личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы», но позднее отец солдата заявил о неуставных отношениях в ВЧ.





В Комитете солдатских матерей Забайкалья также рассказали Daily Storm, что над Шамсутдиновым в ВЧ издевались (опускали головой в унитаз), его били. Информацию о дедовщине региональным правозащитникам подтвердили командир и замполит части.





Читинский гарнизонный военный суд заключил Шамсутдинова под стражу до 27 декабря. Солдат-срочник не будет обжаловать арест.