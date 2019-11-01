В СИЗО найден мертвым убийца женщины на детской площадке в Подмосковье

В подмосковном СИЗО был обнаружен мертвым Артем Шустов, обвиняемый в убийстве девушки в июле этого года. Его тело нашли в банно-прачечном корпусе изолятора в Серпухове. Правоохранители отметили, что во время содержания у мужчины не было конфликтов с сокамерниками или сотрудниками изолятора.





«30 октября 2019 года обвиняемый Ш., содержащийся в СИЗО-3 УФСИН России по Московской области, [был обнаружен мертвым]. На место происшествия немедленно прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть обвиняемого», — приводит телеканал «360» сообщение пресс-службы УФСИН по Московской области. Источник в правоохранительных органах подтвердил телеканалу, что мертвым был найден Шустов.





По факту происшествия возбуждена проверка, сотрудников дежурной смены допросили. По данным ФСИН, во время содержания в изоляторе обвиняемый с сокамерниками и сотрудниками не конфликтовал.