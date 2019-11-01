СМИ: Сына ингушского депутата Алиева поймали с наркотиками и отпустили — видео

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись задержания сына депутата Народного собрания Ингушетии от «Единой России» Микаила Алиева Алихана с наркотиками и поддельным удостоверением росгвардейца. На видео мужчина называет дату задержания — 20 марта 2019 года. По информации телеканала, Алихана Алиева в 2018 году задержали с героином участники общественного движения «Антилирика», но ему удалось уйти от наказания.





РЕН ТВ сообщает, что было возбуждено дело о приобретении и хранении наркотических средств, сын депутата проходит по нему в качестве свидетеля. Алихан Алиев во время задержания заявил, что не знает, что находится в пакете, якобы его попросили «отвезти подарок» знакомому. По названному мужчиной адресу указанного им человека не нашли, добавили на РЕН ТВ.