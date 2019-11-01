Суд арестовал подозреваемого в убийстве ребенка в Нарьян-Маре

Жителя Нарьян-Мара, которого подозревают в убийстве шестилетнего мальчика в детском саду, арестовали на два месяца. Также задержан охранник, допустивший беспрепятственный проход нетрезвого мужчины в дошкольное учреждение.





«Суд удовлетворил ходатайство следователя Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и избрал в отношении подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика меру пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.





В ведомстве рассказали, что подозреваемый отказался от дачи показаний. В ближайшее время 36-летнему жителю Нарьян-Мара предъявят обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК («Убийство малолетнего»).





СКР также задержал сотрудника ЧОП «Святогоръ», пустившего преступника в детский сад. По данным следствия, подозреваемый в убийстве ребенка позвонил по домофону, а охранник, не выходя из комнаты, открыл ему входную дверь. Сотрудник охраны принял подозреваемого за одного из родителей малышей. Работник ЧОП подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до шести лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека»).





Также было возбуждено дело против сотрудников детского сада, не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении, по части 2 статьи 293 УК («Халатность, повлекшая по неосторожности причинение смерти человека»), заявили в ведомстве.





Трагедия в Нарьян-Маре случилась днем 31 октября. Ранее СМИ назвали имя подозреваемого — Денис Поздеев. Он зашел в детский сад во время тихого часа и ударил ножом спящего ребенка. Шестилетний мальчик умер на месте от потери крови. После совершения преступления Поздеев не пытался скрыться, и его задержали правоохранители.





Мужчина состоял на учете в наркологическом диспансере как хронический алкоголик. Поздеев объяснил, что прочитал в одной из книг заклинание на «вечную жизнь близким и богатую себе». Для его «исполнения» мужчине пришлось «убить маленького ребенка». Поздеева ожидает проверка на вменяемость в рамках психолого-психиатрической экспертизы. Ранее в соцсетях появились призывы линчевать мужчину, однако полиция пообещала не допустить самосуда. Около детского сада возник стихийный мемориал: местные жители несут туда цветы и игрушки, зажигают свечи. В городе отменены развлекательные мероприятия.





Губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский распорядился проверить безопасность всех детских учреждений округа. Он также пообещал оказать семье погибшего ребенка необходимую помощь и поддержку.