Нарышкин: Смерть аль-Багдади не подтверждена на 100%

Подтвердить со стопроцентной достоверностью, что глава террористической организации «Исламское государство»* Абу Бакр аль-Багдади был уничтожен, невозможно, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. По его словам, для уверенности было бы необходимо обнаружить соответствующий генетический материал. Ранее о недоверии к версии США о ликвидации аль-Багдади заявил сирийский лидер Башар Асад.





«Генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить о [ликвидации главы ИГ], нет», — сказал Нарышкин (цитата по ТАСС).





Ранее с российской стороны уже заявляли, что уверенности в устранении аль-Багдади нет. Генерал-майор Игорь Конашенков сказал, что РФ не осведомлена о проведении американскими военными операции в Идлибе и не располагает достоверной информацией о ликвидации лидера террористов.





Также 31 октября о своем недоверии к официальной версии устранения главы ИГ заявил Асад. По его словам, сценарий уничтожения аль-Багдади — «часть американских уловок», которым нельзя верить, пока не будут представлены четкие доказательства смерти террориста. Президент Сирии также добавил, что его страна не имеет отношения к операции США по устранению лидера ИГ.





27 октября президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении лидера «Исламского государства» Абу Бакра аль-Багдади в результате спецоперации американских военных под Идлибом. По словам главы Белого дома, при попытке захвата террорист взорвал пояс смертника. Позднее глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли заявил, что от тела ликвидированного лидера ИГ «избавились должным образом». Он не уточнил, что имел в виду.





*«Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической и запрещена в России.