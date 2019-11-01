Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы признал законным решение Министерства юстиции внести Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный политиком Алексеем Навальным, в список некоммерческих организаций — иностранных агентов. Жалоба ФБК с просьбой признать действия министерства незаконным была отклонена.





«В удовлетворении административного иска ФБК, который требовал признать незаконными действия Минюста РФ [по внесению ФБК в реестр НКО-иноагентов], отказать», — сказала судья Нелли Рубцова (цитата по ТАСС).





ФБК внесли в реестр иноагентов 9 октября. По данным Минюста РФ, организация получила в 2019 году 140 тысяч рублей от американской компании Star-Doors.Com LLC и испанца Roberto Fabio Monda Cardena. Также в заявлении министерства подчеркивалось, что главное управление ведомства по Москве обнаружило в работе ФБК признаки работы НКО-иноагента.





Основатель фонда Алексей Навальный заявил, что действия министерства были незаконны, поскольку все средства организация получает от пожертвований российских граждан. Директор ФБК Иван Жданов также утверждает, что иностранного финансирования они не получали. Позднее ФБК обжаловал решение Минюста.





Также в данный момент продолжается дело об отмывании денег, на которые финансировался ФБК. По версии следствия, с 2016-го по 2018 год фонд «заведомо преступным путем» получил крупные суммы денег, которые позднее были легализованы и направлены на работу организации. В рамках расследования этого дела прошли обыски в офисах организации по всей России, были арестованы более 100 счетов физических и юридических лиц.