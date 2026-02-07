У блогера Лерчек изъяли 22 комплекта украшений и 46 миллионов рублей наличными

Следователи изъяли у блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) 22 комплекта украшений и 46 миллионов рублей наличными, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.





Утверждается, что это украшения различных премиальных брендов, в том числе Graff, Van Cleef & Arpels, Cartier и другие. Среди них трое часов — Chopard, Rolex и Cartier. Все изъятое находится в камере хранения у следователя.





Обнаруженные при обыске 46 миллионов рублей также арестовали.





Защита Чекалиной просила вернуть драгоценности, обосновывая это тем, что блогер не имеет возможности зарабатывать деньги на содержание детей и могла бы продать украшения. Суд указал, что разберется с вопросом имущества «при постановлении итогового решения по делу».





В декабре сообщалось, что Чекалина ждет четвертого ребенка, а также перенесла сложную операцию.





По версии следствия, Чекалина, ее бывший муж Артем и их партнер Роман Вишняк при продаже онлайн-фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на счет в ОАЭ, предоставив при этом в банк недостоверные документы.





Вишняк признал вину и получил 2,5 года колонии и штраф в размере 500 тысяч рублей.