ВСУ обстреляли ракетами Белгород, пострадали четыре мирных жителя

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ракетного обстрела ВСУ пострадали четверо мирных жителей.





Двое мужчин получили баротравму и ушиб коленного сустава. Им оказана помощь на месте. Еще у двоих диагностировали баротравмы и ушиб височной области. Их доставили в больницу.





На территории объекта инфраструктуры повреждены семь машин. Также осколки задели остекление в четырех частных домах. Выбиты окна в здании коммерческого объекта. Осколками посечены 11 автомобилей.





Кроме того, в Белгороде и ряде округов области произошли отключения энергоснабжения. Сейчас ведутся восстановительные работы, запускаются резервные источники снабжения электроэнергией.