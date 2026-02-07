Новости
На иностранных студентов в Уфе напал 15-летний подросток, возбуждено уголовное дело
При задержании злоумышленник нанес себе повреждения, сейчас он в больнице undefined
Напавшим на общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток, сообщает Следственный комитет. В отношении него возбудили уголовное дело. 


При задержании парень оказал сопротивление, от ударов ножом пострадали двое полицейских. Сам фигурант нанес себе повреждения, сейчас он в больнице. 


Нападение произошло на корпус общежития для иностранных студентов Башкирского государственного медицинского университета. Telegram-каналы пишут, что молодой человек также взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог. 


Ранее сообщалось, что число пострадавших при нападении составило шесть человек, среди них ребенок. Известно, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии. 

