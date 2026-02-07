На иностранных студентов в Уфе напал 15-летний подросток, возбуждено уголовное дело

Напавшим на общежитие в Уфе оказался 15-летний подросток, сообщает Следственный комитет. В отношении него возбудили уголовное дело.





При задержании парень оказал сопротивление, от ударов ножом пострадали двое полицейских. Сам фигурант нанес себе повреждения, сейчас он в больнице.





Нападение произошло на корпус общежития для иностранных студентов Башкирского государственного медицинского университета. Telegram-каналы пишут, что молодой человек также взрывал петарды в здании и намеревался устроить поджог.





Ранее сообщалось, что число пострадавших при нападении составило шесть человек, среди них ребенок. Известно, что двое раненых находятся в тяжелом состоянии.