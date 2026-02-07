В Уфе мужчина с ножом напал на студентов в общежитии, ранены шесть человек

Вооруженный ножом мужчина ранил по меньшей мере шесть человек в общежитии вуза в Уфе. Нападавшего задержали, сообщила представитель МВД Ирина Волк.





Среди раненных в результате нападения на общежитие Башкирского государственного медуниверситета есть один ребенок, уточняют Telegram-каналы. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней тяжести.





Нападение произошло на корпус общежития для иностранных студентов.





Telegram-канал «112» со ссылкой на слова студентки пишет, что нападавших могло быть двое. Предположительно, одного задержали быстрее, другой некоторое время удерживал заложника в спортзале корпуса, сообщает ресурс.