В Уфе мужчина с ножом напал на студентов в общежитии, ранены шесть человек
Злоумышленника задержали, сообщили в МВД undefined
Вооруженный ножом мужчина ранил по меньшей мере шесть человек в общежитии вуза в Уфе. Нападавшего задержали, сообщила представитель МВД Ирина Волк. 


Среди раненных в результате нападения на общежитие Башкирского государственного медуниверситета есть один ребенок, уточняют Telegram-каналы. Два человека госпитализированы в тяжелом состоянии, еще три — в состоянии средней тяжести.


Нападение произошло на корпус общежития для иностранных студентов.


Telegram-канал «112» со ссылкой на слова студентки пишет, что нападавших могло быть двое. Предположительно, одного задержали быстрее, другой некоторое время удерживал заложника в спортзале корпуса, сообщает ресурс. 

