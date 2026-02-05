Умер бывший главком ВМФ России Куроедов, при котором затонула подлодка «Курск»

Бывший главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал флота Владимир Куроедов скончался на 82-м году жизни. Об этом ТАСС сообщил источник в его окружении.





Как уточняет РИА Новости, военачальник скончался после продолжительной болезни. Другие подробности не приводятся.





Владимир Куроедов родился 5 сентября 1944 года в Приморском крае. Он командовал Тихоокеанским флотом в 1996-1997 годах, а с 1997 по 2005 год возглавлял ВМФ РФ. Звание адмирала флота ему было присвоено 21 февраля 2000 года.





Во время его руководства затонула атомная подводная лодка «Курск», это случилось в августе 2000 года. После катастрофы адмирал вместе с министром обороны Игорем Сергеевым и командующим Северным флотом Вячеславом Поповым подал в отставку, однако президент Владимир Путин не подписал рапорт. Куроедов публично настаивал на версии столкновения с иностранным объектом, которая в итоге не подтвердилась следствием.





Его отставка с поста главкома ВМФ состоялась в сентябре 2005 года, вскоре после аварии глубоководного аппарата АС-28 на Камчатке, для спасения экипажа которого потребовалась международная помощь. После увольнения адмирал занимался общественной и научной деятельностью.