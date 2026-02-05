ЛДПР начала работу по созданию федеральных стандартов для рехабов

В Госдуме по поручению главы ЛДПР Леонида Слуцкого прошел круглый стол, посвященный регулированию деятельности рехабов. Мероприятие стало практическим шагом по реализации инициатив, озвученных политиком ранее в его докладе «Защитим Россию от наркочумы».





Замруководителя фракции, первый зампред Комитета по безопасности и борьбе с коррупцией Андрей Луговой, открывая заседание, заявил, что ситуация требует системных изменений и привел тревожную статистику. Он отметил, что в 2024 году от наркотиков погибло около 30 тысяч человек, а каждое четвертое преступление было с ними связано. По его словам, проблему усугубляет низкое качество услуг, оказываемых многими рехабами.





«Тут даже сложно выделить какую-то одну проблему, потому что менять и исправлять нужно все. До сих пор в нормативных актах нет должности специалиста по профилактике зависимости», — добавил он.





Луговой считает, что важно наладить понятный механизм взаимодействия министерств и ведомств с реабилитационными центрами. В этой части, отметил он, правильно начать разработку единых федеральных стандартов качества и безопасности реабилитационных услуг и механизма их сертификации.





«Мы ждем от вас конкретных предложений, которые будем готовы всячески поддержать, чтобы от слов перейти к реальным законодательным инициативам с вашей помощью. И можете в нас не сомневаться. Я всегда говорю, чем ЛДПР отличается от других партий. Мы ни от кого не зависим, получим ваши предложения, наши юристы с технической точки зрения посмотрят в течение недели, и мы эту инициативу внесем», — обратился он к профессиональному сообществу.





Советник Слуцкого Дмитрий Шатунов, в свою очередь, отметил важность консолидации усилий властей и практикующих специалистов, напрямую занимающихся реабилитацией лиц с зависимостью для решения системных проблем отрасли.





«В ближайшее время будет озвучен ряд конкретных законодательных предложений. Мы уже над ними работаем. Мы открыты для предложений, готовы пригласить в рабочую группу ЛДПР представителей реабилитационных центров. Это те люди, которые непосредственно занимаются реабилитацией, которые могут напрямую рассказать то, как сейчас строится эта работа, как она регулируется, и подсказать нам, как нам дальше стоит действовать вместе», — заявил он.





Шатунов отметил, что для решения вопроса у них уже налажена работа по законотворчеству, по работе с министерствами и ведомствами. В дальнейшем ЛДПР создаст рабочую группу по регулированию деятельности реабилитационных центров и профилактике наркомании.





В обсуждении темы приняли участие представители ключевых министерств и ведомств: Минздрава, Минтруда, МВД России, Росмолодежи, РПЦ, а также эксперты в области наркологии, психиатрии и руководители профильных некоммерческих организаций.





В ноябре прошлого года Леонид Слуцкий отмечал, что наркомания стала одной из главных угроз нацбезопасности России. Он отмечал, что эта губительная зависимость давно перестала быть уделом маргиналов и стала распространяться в том числе среди молодежи — школьников и студентов.





Антинаркотическую политику лидер ЛДПР называл формальной и неэффективной, отмечая в том числе катастрофическую нехватку качественных реабилитационных центров и системную боязнь общества признавать проблему.