Трамп заявил, что Россия и Украина близки к завершению конфликта

Москва, Киев и Вашингтон практически добились урегулирования военного конфликта на Украине. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.


«Мы очень близки к тому, чтобы добиться этого. Мы почти добились этого», — сказал американский политик, имея в виду урегулирование конфликта.


Он отметил, что Соединенные Штаты интенсивно работают над завершением боевых действий. 


Перед этим в Абу-Даби 4-5 февраля прошли трехсторонние переговоры с участием России, США и Украины. Первый раунд консультаций состоялся там же в конце января.


Это не первое подобное заявление американского лидера. Ранее он неоднократно высказывался о том, что стороны близки к урегулированию конфликта.

