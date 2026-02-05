Взрыв прогремел на шахте «Садкинская» в Ростовской области

На шахте «Садкинская» в Белокалитвинском районе Ростовской области произошла детонация заряда во время буровзрывных работ, в результате чего пострадали четверо сотрудников. Об этом сообщили в региональном правительстве и СУ СКР.





Пострадавшие были госпитализированы после оказания первой помощи горноспасателями. Как уточнили в правительстве, трое из них остаются на стационарном лечении, один уже выписан домой.





Шахта продолжает работу в штатном режиме, одновременно с этим начато расследование причин инцидента. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах.