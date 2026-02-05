Бывшему депутату Госдумы Бальбеку стало плохо во время суда над ним

Бывшему депутату Госдумы и вице-премьеру крымского правительства Руслану Бальбеку стало плохо во время заседания суда по делу о клевете. Об этом сообщает РИА Новости.





Дело рассматривается в Киевском районном суде Симферополя. У бывшего парламентария ухудшилось самочувствие во время предварительного слушания. Представитель защиты одного из фигурантов сообщил, что Бальбеку пришлось вызывать скорую помощь. В итоге слушание было перенесено.





Другие подробности его самочувствия не приводятся.





Бальбек был задержан в сентябре 2025 года в Кабардино-Балкарии. Ему предъявлены обвинения в клевете, несанкционированном доступе к компьютерным системам и нарушении права на частную жизнь. Ранее он утверждал, что не виновен в разглашении конфиденциальной информации и распространении ложных сведений о системе здравоохранения Крыма.