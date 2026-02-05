В Белгородской области при ударе дрона ВСУ погиб врач-рентгенолог

Врач-рентгенолог Центральной районной больницы Белгородской области погиб в результате удара украинского беспилотника. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





По словам главы региона, атака на движущийся автомобиль произошла поздно вечером в селе Илек-Пеньковка в Краснояружском округе. Медик скончался на месте из-за полученных ранений.





Из-за высокой активности дронов эвакуировать тело смогли только на следующий день. Глава региона выразил соболезнования семье, коллегам и друзьям погибшего, отметив мужество медицинских работников, продолжающих трудиться в сложных условиях прифронтовой зоны.