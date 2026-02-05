В Британии российского моряка Мотина приговорили к шести годам тюрьмы

Центральный уголовный суд Лондона (Олд-Бейли) приговорил капитана российского контейнеровоза Solong Владимира Мотина к шести годам тюремного заключения за столкновение в Северном море в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС.





Судья Эндрю Бейкер заявил, что моряк не принял мер для предотвращения аварии и давал противоречивые показания. По решению суда, 11 месяцев, проведенные Мотиным под стражей, будут засчитаны в срок. Он сможет претендовать на условно-досрочное освобождение через 37 месяцев.





Судья подчеркнул, что капитан не осознавал всю серьезность ситуации и не дал необходимых указаний команде в решающий момент. Его утверждения о попытке изменить режим управления были признаны недостоверными.





В 2025 году в Северном море у побережья Англии произошло столкновение между контейнеровозом Solong, зарегистрированным под португальским флагом, и американским танкером Stena Immaculate. В результате удара часть авиационного топлива вылилась в воду. На борту Stena Immaculate вспыхнули взрывы, после чего оба судна охватило пламя.





С борта судна Solong пропал без вести филиппинец Марк Анджело Перния. Поиски, начавшиеся в тот же день, прекратились, и его признали погибшим. Экипажи обоих судов были успешно эвакуированы.