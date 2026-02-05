Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.





Также были освобождены и возвращены трое гражданских жителей Курской области, незаконно удерживавшихся Украиной.





Вернувшиеся российские военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В организации обмена, по данным ведомства, посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты и США.





«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.





Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах в Абу-Даби делегации США, Украины и России достигли соглашения об обмене 314 пленными.