Россия и Украина обменялись военнопленными
Стороны вернули по 157 военнослужащих undefined
Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле 157 на 157. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.


Также были освобождены и возвращены трое гражданских жителей Курской области, незаконно удерживавшихся Украиной.


Вернувшиеся российские военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая помощь. В организации обмена, по данным ведомства, посредническую роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты и США.


«Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.


Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил, что на переговорах в Абу-Даби делегации США, Украины и России достигли соглашения об обмене 314 пленными.

#обмен пленными #сво #мирные переговоры
