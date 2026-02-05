Россия и Украина договорились обменяться пленными

На переговорах в Абу-Даби делегации США, Украины и России достигли соглашения об обмене 314 пленными. Об этом сообщил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на своей странице в социальной сети X.





«Сегодня <...> договорились об обмене 314 пленными — это первый подобный обмен за пять месяцев. Этот результат был достигнут в ходе подробных и продуктивных мирных переговоров», — говорится в сообщении.





Уиткофф отметил, что впереди еще много работы, но «такие действия показывают, что регулярные дипломатические усилия приносят реальные плоды». Он подчеркнул, что переговоры продолжатся, и в ближайшие недели можно ожидать дальнейшего прогресса.





Спецпосланник поблагодарил ОАЭ за успешное проведение переговоров и отдельно отметил президента США Дональда Трампа, подчеркнув его «лидерские качества, которые сыграли ключевую роль в достижении соглашения».