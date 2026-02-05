Власти наградят воспитательницу, защитившую детей в садике от мужчины с ножом

Глава Бугуруслана Дмитрий Дьяченко в интервью Daily Storm сообщил о героическом поступке воспитательницы детского сада №1 Лии Галеевой. По его словам, в учреждение ворвался неадекватный мужчина с ножом, который перелез через забор и выломал дверь. Первой, кто встал у него на пути, стала именно она.





Благодаря смелости воспитательницы, нарушителя удалось задержать до прибытия наряда Росгвардии. В результате малыши не пострадали.





«Это настоящий геройский поступок, — заявил Дмитрий Дьяченко. — Мы обязательно представим воспитательницу и сотрудников Росгвардии к наградам и будем выводить этот вопрос на региональный уровень».





Инцидент произошел утром 5 февраля. Злоумышленник задержан, выясняются мотивы его поступка.