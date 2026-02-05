Новости
Сказку «Царевна-лягушка» покажут в рамках проекта «Зал «Зарядье» — детям»
В постановке прозвучит музыка Римского-Корсакова Концертный зал «Зарядье»
Концертный зал «Зарядье» Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

В московском концертном зале «Зарядье» 15 февраля в рамках детского проекта представят спектакль «Царевна-лягушка». Об этом сообщила пресс-служба площадки. 


Постановка театра «Новая сказка» объединит авторскую анимацию, театральные костюмы, декорации и балетные номера солистов Большого театра. Музыкальной основой спектакля станут произведения русских композиторов Николая Римского-Корсакова и Анатолия Лядова. 


Художественный руководитель проекта Константин Уваров отметил, что эта музыка глубоко связана со сказочной традицией и способна найти отклик у детской аудитории. 


«Для ребенка сказка — это его естественная среда. Поэтому дети прекрасно слушают музыку этих великих композиторов! И, главное, надо самому по-настоящему любить ту музыку, которую собираешься играть. Тогда она обязательно дойдет до сердца ребенка», — передает АГН «Москва».


Афиша доступна на официальном сайте «Зарядья».

