Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области
Пострадавших нет Фото: Global Look Press / Нейросеть
В городе Бугуруслане Оренбургской области вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад. Его удалось удержать, сообщил глава населенного пункта Дмитрий Дьяченко.


Мужчина сломал дверь и проник в здание, однако был задержан воспитательницей Лией Галеевой, которая удерживала его до прибытия экстренных служб. Сотрудники активировали тревожную кнопку, что позволило предотвратить дальнейшее нападение. Никто из детей и персонала не пострадал.


По словам Дьяченко, ситуация находится на контроле властей.


В последние дни в российских регионах произошло несколько нападений на школы. В Красноярске трое подростков находятся в реанимации.

#оренбургская область #нападение #детский сад
