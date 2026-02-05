Мужчина с ножом ворвался в детский сад в Оренбургской области

В городе Бугуруслане Оренбургской области вооруженный ножом мужчина ворвался в детский сад. Его удалось удержать, сообщил глава населенного пункта Дмитрий Дьяченко.





Мужчина сломал дверь и проник в здание, однако был задержан воспитательницей Лией Галеевой, которая удерживала его до прибытия экстренных служб. Сотрудники активировали тревожную кнопку, что позволило предотвратить дальнейшее нападение. Никто из детей и персонала не пострадал.





По словам Дьяченко, ситуация находится на контроле властей.





В последние дни в российских регионах произошло несколько нападений на школы. В Красноярске трое подростков находятся в реанимации.