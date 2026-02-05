Новости
В Красноярске трое подростков находятся в тяжелом состоянии после нападения на школу
Новости

Трое подростков, госпитализированные с тяжелыми ожогами после нападения одноклассницы в школе Красноярска, находятся в отделении реанимации. Об этом пишет ТАСС.


В министерстве здравоохранения региона рассказали, что состояние пациентов оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным ведомства, пострадавшие находятся в сознании и дышат самостоятельно.


Родители школьников могут беспрепятственно навещать своих детей в реанимации.


Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил о кадровых решениях в школах Красноярска и Кодинска, где произошли нападения школьниц на сверстников. Также будет проверена работа частных охранных предприятий, обеспечивающих безопасность учебных заведений.


Котюков по итогам заседания регионального штаба поручил организовать профилактическую работу с детьми, которые находятся в группе риска. Для этого необходимо проводить психологическое тестирование, чтобы своевременно выявлять таких учеников.


Он также подчеркнул важность индивидуального подхода к каждому ребенку, постоянного мониторинга их эмоционального состояния и оперативного пресечения любых проявлений буллинга. Школы должны не игнорировать такие случаи, а активно реагировать на них, уточнил он.


Ранее Daily Storm выяснил, что ученица восьмого класса пыталась совершить самоубийство на глазах сотрудников Росгвардии, которые ее задерживали.

