В Красноярске трое подростков находятся в тяжелом состоянии после нападения на школу

Трое подростков, госпитализированные с тяжелыми ожогами после нападения одноклассницы в школе Красноярска, находятся в отделении реанимации. Об этом пишет ТАСС.





В министерстве здравоохранения региона рассказали, что состояние пациентов оценивается как тяжелое, но стабильное. По данным ведомства, пострадавшие находятся в сознании и дышат самостоятельно.





Родители школьников могут беспрепятственно навещать своих детей в реанимации.





Губернатор Красноярского края Михаил Котюков заявил о кадровых решениях в школах Красноярска и Кодинска, где произошли нападения школьниц на сверстников. Также будет проверена работа частных охранных предприятий, обеспечивающих безопасность учебных заведений.





Котюков по итогам заседания регионального штаба поручил организовать профилактическую работу с детьми, которые находятся в группе риска. Для этого необходимо проводить психологическое тестирование, чтобы своевременно выявлять таких учеников.





Он также подчеркнул важность индивидуального подхода к каждому ребенку, постоянного мониторинга их эмоционального состояния и оперативного пресечения любых проявлений буллинга. Школы должны не игнорировать такие случаи, а активно реагировать на них, уточнил он.





Ранее Daily Storm выяснил, что ученица восьмого класса пыталась совершить самоубийство на глазах сотрудников Росгвардии, которые ее задерживали.