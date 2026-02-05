Зюганов пообещал разобраться в ситуации с задержанием депутатов-коммунистов в Алтайском крае

Геннадий Зюганов разбирается в ситуации с задержанием однопартийцев в Алтайском крае. Об этом лидер КПРФ заявил Daily Storm. Политик пообещал дать расширенный комментарий позже.





5 февраля в СУ СК РФ по Алтайскому краю сообщили, что против двух местных коммунистов возбудили уголовные дела. Зампредседателя Алтайского закса Юрия Кропотина и парламентария Андрея Чернобая подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.





По версии следствия, в 2022-2025 годах Чернобай фиктивно устроил однопартийца на должность своей помощницы и подделывал документы о том, что она якобы исполняет свои обязанности. В результате помощнице парламентария из бюджета перечислили более 2,4 млн рублей. Этими деньгами Чернобай воспользовался по своему усмотрению, считают в следкоме.





По аналогичной схеме Кропотин и главный бухгалтер краевого отделения партии КПРФ в 2021-2025 годах фиктивно трудоустроили женщину на должность помощника депутата. Таким образом они похитили из бюджета свыше 2,2 млн рублей.





Преступление выявили оперативники УФСБ по Алтайскому краю.