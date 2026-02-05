Российский бизнес в Венесуэле подвергся давлению после перехода страны под частичное управление США

Российские компании в Венесуэле начали подвергаться давлению после того, как страна перешла под частичный контроль США. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров.





«Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать», — сказал дипломат RT.





США продолжают ужесточать санкции против Москвы, отметил министр. Через несколько месяцев после переговоров в Анкоридже под ограничения подпали ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Лавров также уточнил, что страны, приобретающие российские энергоносители, рискуют столкнуться с повышением тарифов.





Россия и Венесуэла прошлой весной заключили соглашение о стратегическом партнерстве. В республике функционируют пять совместных предприятий с Россией. Страны активно взаимодействуют в сфере добычи и реализации нефти. В то же время агентство Bloomberg сообщило, что Россия вышла на первое место по поставкам нефти в Венесуэлу, обогнав США.





В ночь на 3 января американские военные арестовали президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой и вывезли их в США, где против них возбуждены уголовные дела. Венесуэла с тех пор перешла под частичный контроль Штатов.