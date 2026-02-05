Верховный суд РФ запретил использовать изображения людей, созданные нейросетями, в предвыборной агитации

Верховный суд России признал незаконным использование изображений людей, созданных с помощью нейросети, в предвыборной агитации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.





«Апелляционное определение оставить без изменения, кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ — без удовлетворения», — сказали в инстанции.





В ходе избирательной кампании перед голосованием в законодательное собрание Челябинской области разгорелся спор из-за агитационных материалов КПРФ под названием «Нам важен каждый». Листовки были напечатаны в количестве 1658 экземпляров и расклеивались на стендах и в лифтах. На плакате были изображены отец, мать, ребенок и дедушка, выполненные в стилистике советских агитационных плакатов. Лица людей были созданы с помощью нейросетей для создания положительных образов, способных вызвать симпатию у избирателей.





Избирательная комиссия Челябинской области признала эти материалы незаконными. Партия оспорила решение, суд первой инстанции аннулировал постановление избирательной комиссии. Тем не менее, апелляционный суд пересмотрел дело и отклонил жалобу. После этого КПРФ подала кассационную жалобу в Верховный суд Российской Федерации.





Суд постановил, что истец нарушил избирательное законодательство, используя в агитационных материалах изображения, созданные нейросетью. Эти листовки показывали привлекательных людей в стиле, который мог быть близок многим избирателям. Однако по закону избирательные объединения имеют право использовать только фотографии кандидатов, выдвинутых ими на выборах, или изображения, сделанные среди неопределенного круга людей. Использование изображений физических лиц в агитационных материалах в иных случаях запрещено.