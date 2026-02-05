Крыша обрушилась в одной из школ Новосибирской области

В Тогучинском районе Новосибирской области произошло частичное обрушение крыши школы. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.





Площадь обрушения составила 100 квадратных метров. Пострадавших нет. В связи с инцидентом занятия в школе отменены.





«Поступила информация об обрушении стропильной системы части кровли здания школы, расположенном в селе Репьево. <...> Всего в школе обучается 130 детей. Занятия на сегодня отменены», — говорится в сообщении.





Глава района Сергей Пыхтин сообщил в своем Telegram-канале, что кровля пострадала в результате действий работников, нанятых образовательным учреждением для уборки снега. Он пообещал в краткие сроки отремонтировать крышу и устранить последствия обрушения. Учеников перевели на дистанционное обучение, передает ТАСС.





В селе Репьево с 2022 года возводили школу на 220 мест, но сроки сдачи объекта были нарушены. Школа была открыта только в ноябре 2025 года.