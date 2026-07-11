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Умер народный артист России Юрий Смирнов
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Умер народный артист России Юрий Смирнов

Ему было 87 лет

Анна Иванова

Народный артист России, заслуженный артист РСФСР, актер Театра на Таганке Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра. 


Он стоял у истоков Таганки, служил в труппе с момента ее основания, вместе с Юрием Любимовым создавал новый язык отечественной сцены. На его счету десятки ролей в легендарных спектаклях — «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Берегите ваши лица», «Живой», «Десять дней, которые потрясли мир» и других.


До последних дней Смирнов оставался на сцене. Его последней работой стала главная роль профессора Исака Борга в спектакле «Земляничная поляна». В театре назвали уход Смирнова невосполнимой утратой, выразили соболезнования семье и коллегам.

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#актер #смерть #культура