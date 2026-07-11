В Татарстане задержали мужчину за публикацию видео атаки БПЛА на предприятие в Нижнекамске

В Татарстане сотрудники полиции задержали 33-летнего жителя Нижнекамска, который опубликовал в одном из мессенджеров видео с последствиями удара беспилотника по местному промышленному объекту. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского ГУ МВД.





Как выяснили правоохранители, мужчина в момент налета находился на территории предприятия, заснял атаку на мобильный телефон и выложил запись в интернет. Позже, увидев негативные отклики под видео, он удалил публикацию. В итоге нарушителю объявлено прокурорское предупреждение о недопустимости подобных действий в дальнейшем.





Напомним, утром 8 июля по Нижнекамску был нанесен массированный удар беспилотников. По словам мэра Радмира Беляева, в результате атаки повреждения получили несколько предприятий, а некоторые горожане обратились за помощью с легкими травмами. Глава города подчеркнул, что серьезных последствий удалось не допустить.