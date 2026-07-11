Прибалтийские страны ответили на обвинения в предоставлении неба для ударов по России

Временные поверенные Литвы, Латвии и Эстонии в Москве передали в МИД РФ совместное заявление, в котором отрицается предоставление воздушного пространства стран Балтии для атак украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство.





Дипломаты подчеркнули, что их позиция неизменно выражалась на различных уровнях, и обвинили Москву в «распространении недостоверной информации» и нагнетании напряженности.





Аналогичное заявление главы МИД трех стран уже делали 10 апреля, официально уведомив о нем российские посольства в Вильнюсе, Риге и Таллине.





Ранее в МИД России заявили, что Москва располагает проверенными данными о том, что страны Балтии уже использовали свои воздушные коридоры для атак на гражданские объекты России.