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Прибалтийские страны ответили на обвинения в предоставлении неба для ударов по России
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Прибалтийские страны ответили на обвинения в предоставлении неба для ударов по России

Посольства Литвы, Латвии и Эстонии опровергли эту информацию

Анна Иванова

Временные поверенные Литвы, Латвии и Эстонии в Москве передали в МИД РФ совместное заявление, в котором отрицается предоставление воздушного пространства стран Балтии для атак украинских беспилотников на Россию. Об этом сообщило литовское внешнеполитическое ведомство. 


Дипломаты подчеркнули, что их позиция неизменно выражалась на различных уровнях, и обвинили Москву в «распространении недостоверной информации» и нагнетании напряженности.


Аналогичное заявление главы МИД трех стран уже делали 10 апреля, официально уведомив о нем российские посольства в Вильнюсе, Риге и Таллине.


Ранее в МИД России заявили, что Москва располагает проверенными данными о том, что страны Балтии уже использовали свои воздушные коридоры для атак на гражданские объекты России.

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