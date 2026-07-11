Президент Украины Владимир Зеленский стянул к Киеву практически все имеющиеся западные комплексы противоракетной обороны, однако российское высокоточное оружие большой дальности успешно преодолело эту защиту. Об этом сообщили в Минобороны РФ.





По данным ведомства, анализ ударов по объектам военной инфраструктуры Киева подтверждает, что российское оружие способно гарантированно поражать цели, несмотря на любые средства ПВО, предоставленные западными спонсорами. Удары наносились не только по Киеву, но и по морским портам Одессы, Черноморска и Измаила, а также по судам, доставляющим вооружение ВСУ.





Поражены два объекта ВПК в столице и ключевая портовая инфраструктура на юге — это подтвердило способность ВС РФ наносить эффективные групповые удары по любым целям на всей территории Украины, заявили в ведомстве.