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«Боятся выходить во двор»: ЛДПР направит обращение в МВД из-за конфликта с цыганами в Ленобласти
18+
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«Боятся выходить во двор»: ЛДПР направит обращение в МВД из-за конфликта с цыганами в Ленобласти

Жители Ковалево попросили защиты от шумных соседей

Анна Иванова

В ЖК «Ржевский парк» в поселке Ковалево Ленинградской области жильцы столкнулись с систематическими нарушениями покоя из-за новой семьи, заселившейся в квартиру временного фонда этой зимой. Об этом сообщила пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар. 


По ее словам, около 15 человек, предположительно цыганской национальности, устраивают шум и пьяные драки, начинающиеся с 4 утра, а на замечания соседей отвечают угрозами и оскорблениями. Мамы с колясками стараются обходить двор стороной. 


«В своей стране люди должны чувствовать себя в безопасности у собственного дома», — сказала Кавшар.


Партия намерена направить обращение в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти с требованием проверить законность проживания и основания нахождения этих людей в России, а также дать правовую оценку всем инцидентам.

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#ленобласть #общество #лдпр