«Боятся выходить во двор»: ЛДПР направит обращение в МВД из-за конфликта с цыганами в Ленобласти

В ЖК «Ржевский парк» в поселке Ковалево Ленинградской области жильцы столкнулись с систематическими нарушениями покоя из-за новой семьи, заселившейся в квартиру временного фонда этой зимой. Об этом сообщила пресс-секретарь ЛДПР и лидера партии Элеонора Кавшар.





По ее словам, около 15 человек, предположительно цыганской национальности, устраивают шум и пьяные драки, начинающиеся с 4 утра, а на замечания соседей отвечают угрозами и оскорблениями. Мамы с колясками стараются обходить двор стороной.





«В своей стране люди должны чувствовать себя в безопасности у собственного дома», — сказала Кавшар.





Партия намерена направить обращение в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти с требованием проверить законность проживания и основания нахождения этих людей в России, а также дать правовую оценку всем инцидентам.