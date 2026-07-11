ВС РФ поразили маскирующиеся под мебель заводы на Украине

Вооруженные силы России нанесли ночные групповые удары по военным объектам в Киеве и Одесской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.





В столице Украины поражены промышленное предприятие «Аэродрон», выпускающее тяжелые беспилотники, и завод ЧАО «Фанплит», где собирают и хранят дроны «Файер Пойнт — 2» с дальностью до 200 км. Завод был замаскирован под гражданское производство фанеры и мебели для скрытия истинного назначения и легальной перевозки грузов.





В Одесской области удары пришлись на порты «Черноморск», «Южный» и «Измаил» — ключевые логистические узлы для поставок военных грузов, горюче-смазочных материалов и вооружений для ВСУ. Поражены склады с оружием и техникой, резервуары с ГСМ и инфраструктура приема военных поставок.