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Зеленский: Украинская ПВО не сбила ни одной российской баллистической ракеты за ночь
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Зеленский: Украинская ПВО не сбила ни одной российской баллистической ракеты за ночь

Он попросил у западных стран Patriot

Анна Иванова

Украинская система ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.


По его данным, из шести таких ракет, запущенных минувшей ночью по объектам в Киеве, не удалось сбить ни одной. Он призвал партнеров ускорить выполнение обещанных пакетов поддержки, согласованных на саммите НАТО, и как можно быстрее продвинуть договоренности по лицензиям на производство Patriot.


Ночные удары пришлись по военным объектам: в Киеве поражены предприятия, занятые в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, в Одесской области — объекты портовой инфраструктуры.

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#владимир зеленский #украина #пво