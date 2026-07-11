Зеленский: Украинская ПВО не сбила ни одной российской баллистической ракеты за ночь

Украинская система ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами. Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский.





По его данным, из шести таких ракет, запущенных минувшей ночью по объектам в Киеве, не удалось сбить ни одной. Он призвал партнеров ускорить выполнение обещанных пакетов поддержки, согласованных на саммите НАТО, и как можно быстрее продвинуть договоренности по лицензиям на производство Patriot.





Ночные удары пришлись по военным объектам: в Киеве поражены предприятия, занятые в производстве и хранении беспилотников большой и средней дальности, в Одесской области — объекты портовой инфраструктуры.