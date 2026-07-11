Правительство выделило 4,3 млрд рублей на поддержку Крыма и Севастополя из-за атак ВСУ

Правительство РФ направит 4,3 миллиарда рублей из резервного фонда на финансовую поддержку туристических компаний Крыма и Севастополя. Об этом сообщили в кабмине.





Речь идет о компаниях, столкнувшихся с сокращением турпотока из-за действий ВСУ. Крым получит более 3,7 миллиарда рублей, Севастополь — 584,5 миллиона. Средства предназначены для единовременных выплат сотрудникам более 4,6 тысячи предприятий туриндустрии. Решение о выделении финансирования было принято на заседании правительства 9 июля.





Напомним, ранее в Крыму приостановили продажу топлива на АЗС всем жителям. Его отпускали только представителям госслужб, обеспечивающих безопасность региона. Также с 22 июня до 1 сентября приостановлены бронирование, заезд и размещение детей и детских групп в лагерях и других местах размещения.





В Севастополе также ввели ряд ограничений. В частности, там изменили график движения общественного транспорта и ТЦ. Все массовые мероприятия были отменены. Позже на полуострове ввели режим ЧС.