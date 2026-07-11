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Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане
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Автобус с 46 пассажирами перевернулся в Татарстане

Пострадали 15 человек, трое из них в тяжелом состоянии

Анна Иванова

Рейсовый автобус, следовавший из Самары в Набережные Челны, съехал в кювет и перевернулся на трассе Кузайкино — Нурлат в Черемшанском районе Татарстана. Об этом сообщило ГУ МЧС по региону. 


В салоне находились 46 человек, включая двух водителей и двоих детей. Пострадали 15 пассажиров, трое из них — в тяжелом состоянии, погибших нет. Все обратившиеся за помощью направлены в медсанчасть Альметьевска.


По предварительным данным, водитель не справился с управлением — прокуратура не исключила превышение скорости. На месте работали 39 спасателей и 14 единиц техники, включая вертолет. 


Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения. Шестеро пострадавших госпитализированы, ход расследования взят на контроль прокуратурой.

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#татарстан #дтп #автобус