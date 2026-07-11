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Четыре судна атакованы в Таганрогском заливе, один человек погиб
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Четыре судна атакованы в Таганрогском заливе, один человек погиб

Разлива метанола нет

Анна Иванова

Суда в Таганрогском заливе вновь подверглись атаке беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.


В результате погиб матрос технического судна, пострадавших нет. Атаке подверглись четыре судна разного назначения, включая танкер с метанолом — угрозы разлива и утечки нет, повреждения незначительны.


При отражении атаки уничтожено более полутора десятков БПЛА. Обстрелу также подверглись Таганрог, Азовский и Неклиновский районы. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего.


Ранее ВСУ уже совершали атаки на суда в Таганрогском заливе. Также сообщалось о пожаре в морском порту.

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#таганрог #атака беспилотников #судно