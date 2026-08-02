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В Белгородской области при атаке дрона на предприятие ранены мужчина и женщина
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В Белгородской области при атаке дрона на предприятие ранены мужчина и женщина

Пострадавших с осколочными ранениями доставили в больницу

Daily Storm

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате взрыва украинского дрона на предприятии пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, сообщил оперативный штаб региона. 


Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения раненых перевели в областную клиническую больницу.


В Шебекинском округе в селе Зимовное при атаке FPV-дрона повреждено оборудование. В селе Илек-Кошары Ракитянского округа в результате удара дрона повреждены две единицы сельхозтехники, указали в оперштабе. 


В слободе Белой Курской области мужчина получил осколочные ранения в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Пострадавшего госпитализировали.


Ранее сообщалось, что три человека погибли, еще трое пострадали на сельхозпредприятии при ракетном обстреле в Белгородской области. Это произошло в селе Казачья Лисица Грайворонского округа. 

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#оперштаб #белгородская область #раненые