В Белгородской области при атаке дрона на предприятие ранены мужчина и женщина

В селе Ясные Зори Белгородского округа в результате взрыва украинского дрона на предприятии пострадали два мирных жителя — мужчина и женщина, сообщил оперативный штаб региона.





Пострадавших доставили в Октябрьскую районную больницу с осколочными ранениями спины, рук и ног. Для продолжения лечения раненых перевели в областную клиническую больницу.





В Шебекинском округе в селе Зимовное при атаке FPV-дрона повреждено оборудование. В селе Илек-Кошары Ракитянского округа в результате удара дрона повреждены две единицы сельхозтехники, указали в оперштабе.





В слободе Белой Курской области мужчина получил осколочные ранения в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Пострадавшего госпитализировали.





Ранее сообщалось, что три человека погибли, еще трое пострадали на сельхозпредприятии при ракетном обстреле в Белгородской области. Это произошло в селе Казачья Лисица Грайворонского округа.