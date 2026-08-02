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В Омске силы ПВО отражают атаку дронов, губернатор Хоценко призвал жителей соблюдать правила безопасности
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В Омске силы ПВО отражают атаку дронов, губернатор Хоценко призвал жителей соблюдать правила безопасности

Глава региона сообщил, что концерт на Соборной площади отменен

Daily Storm

Силы ПВО Министерства обороны России отражают атаку беспилотников на Омскую область, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Подробностей глава региона не привел.


В связи с угрозой принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади, добавил он.


Хоценко призвал всех жителей соблюдать правила безопасности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.


Позже губернатор рассказал, что в поле недалеко от города из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар. Пострадавших нет, уточнил Хоценко.


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6 июля украинские дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Тогда силы ПВО уничтожили большую часть летевших к предприятию беспилотников, пострадавших и погибших не зафиксировано, докладывал губернатор. 


В регионе вводился режим ракетной опасности и временные ограничения в аэропорту, из-за чего несколько пассажирских рейсов ушли на запасные аэродромы.

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#омская область #губернатор #омск #атака беспилотников