В Омске силы ПВО отражают атаку дронов, губернатор Хоценко призвал жителей соблюдать правила безопасности

Силы ПВО Министерства обороны России отражают атаку беспилотников на Омскую область, сообщил губернатор Виталий Хоценко в своем Telegram-канале. Подробностей глава региона не привел.





В связи с угрозой принято решение об отмене вечернего концерта на Соборной площади, добавил он.





Хоценко призвал всех жителей соблюдать правила безопасности и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру 112.





Позже губернатор рассказал, что в поле недалеко от города из-за обломков сбитого БПЛА возник пожар. Пострадавших нет, уточнил Хоценко.



﻿

6 июля украинские дроны атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. Тогда силы ПВО уничтожили большую часть летевших к предприятию беспилотников, пострадавших и погибших не зафиксировано, докладывал губернатор.





В регионе вводился режим ракетной опасности и временные ограничения в аэропорту, из-за чего несколько пассажирских рейсов ушли на запасные аэродромы.