ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поражены резервуары с горючим и сухогруз

Российские военные продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.





Там уточнили, что в порту «Одесса» высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту «Николаев» уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.





Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражен сухогруз, перевозивший военное имущество.





Ранее в Минобороны отчитались о перехвате 635 украинских дронов над регионами России.