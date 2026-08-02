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ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поражены резервуары с горючим и сухогруз
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ВС РФ нанесли удары по портам Одессы и Николаева, поражены резервуары с горючим и сухогруз

В акватории Черного моря целью стало судно с военным имуществом

Daily Storm

Российские военные продолжили нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили в Минобороны РФ.


Там уточнили, что в порту «Одесса» высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками поражены резервуары с горючим, предназначенным для обеспечения ВСУ, а в порту «Николаев» уничтожен морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.


Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражен сухогруз, перевозивший военное имущество.


Ранее в Минобороны отчитались о перехвате 635 украинских дронов над регионами России. 

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