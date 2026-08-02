В Удмуртии при атаке БПЛА погибли три человека, еще двое пострадали

В Удмуртии в результате атаки беспилотников погибли три человека, сообщила временно исполняющий обязанности главы республики Ольга Абрамова. По ее словам, силы ПВО сбили два дрона, один БПЛА попал в гражданский автомобиль на севере региона.





Два человека пострадали, в том числе один ребенок. По словам врио главы республики, ранена девочка, ее планируют доставить в Ижевск после стабилизации состояния.





﻿На месте происшествия работают экстренные службы, обстоятельства уточняются.





30 июля при атаке украинских дронов на Удмуртию погиб один мирный житель. Тогда силы ПВО уничтожили два беспилотника.